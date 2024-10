Caça aos doces e bailinho agitam o Halloween do Shopping Praça da Moça

A programação de Halloween do Shopping Praça da Moça, em Diadema, está imperdível. Entre os dias 26 e 31 de outubro, dois eventos gratuitos vão empolgar a garotada: a “Caça aos Doces” e o “Bailinho de Halloween”.

A busca pelos doces irá atender até 250 crianças por dia de evento, totalizando 1.500 pequenos aventureiros em busca das guloseimas. Os participantes devem se cadastrar por meio do site do shopping, escolhendo um dia para participar da atividade que é gratuita. No dia escolhido, as crianças retirarão um mapa na loja Uniarte, que será o ponto de partida do circuito. A divulgação das inscrições será feita pelo site do shopping

Outra atração no Shopping Praça da Moça é o “Bailinho de Halloween”. A festa acontece nos dias 26 e 27 de outubro, de modo gratuito, no “Espaço Halloween”, localizado no piso Araucária. Das 14h às 18h acontecerá um concurso de melhor fantasia, para incentivar os pequenos a caprichar nos trajes típicos.

“O Halloween é uma data comemorativa que cada vez mais ganha força no Brasil e já faz parte do nosso calendário de eventos. Proporcionar momentos de diversão e alegria para as crianças no mês que é delas é um compromisso que assumimos com os dois eventos gratuitos que programamos neste ano”, conta o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, Daniel Lima.

Serviço

Caça aos doces — Halloween

Data: 26 a 31/10.

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h.

Local: Shopping Praça da Moça.

Endereço: R. Manoel da Nóbrega, 712 – Centro, Diadema – SP.

Bailinho de Halloween

Data: 26 e 27/10.

Horário: 14h às 18h.

Local: Espaço Halloween, piso Araucária – Shopping Praça da Moça.

Endereço: R. Manoel da Nóbrega, 712 – Centro, Diadema – SP.