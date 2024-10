Diadema obtém R$ 20,9 milhões do PAC para canalização de córregos

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, assinou eletronicamente dois contratos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para obras de canalização na cidade. Juntos, os contratos envolvem investimentos de R$ 20,9 milhões.

A principal obra é a da canalização do Córrego Viela Fortaleza, localizada no Jardim Marajá, na região do Eldorado. Serão R$ 17,8 milhões em investimentos federais – com objetivo de levar qualidade de vida aos moradores do local.

A canalização do Córrego Viela Fortaleza vai se somar a outras intervenções feitas pela Prefeitura no local, como canalização do córrego Grota Funda e do córrego Olaria. Além de levar saneamento básico para a comunidade da região do Eldorado, o objetivo é evitar que esgoto sem tratamento seja despejado na Represa Billings.

Outro projeto assinado pelo prefeito José de Filippi Júnior junto à Caixa envolve a elaboração do projeto de canalização do Córrego Ribeirão dos Couros, que contará com R$ 3 milhões de recursos federais.

O Ribeirão dos Couros nasce na Represa Billings e vai para São Bernardo, terminando no Ribeirão dos Meninos, em São Caetano. O projeto envolve encontrar solução para um problema crônico no local: as enchentes.

Outras obras em andamento com apoio do Governo Federal em Diadema são a construção do Novo Hospital Municipal, com investimento que supera a casa dos R$ 300 milhões, o CEU do Promissão, o projeto do CEU do Inamar, os CAPS (Centros de Atenção Psicossociais) e o Periferia Viva, que vai revitalizar os núcleos Marilene e Gazuza.