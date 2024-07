Polícia Militar localiza grande plantação de maconha na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar apreendeu 100 mudas de plantas semelhantes à cannabis sativa nesta sexta-feira (19), no bairro Grajaú.

As equipes de RPM (Radiopatrulhamento com Motocicletas) do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante o patrulhamento pela Rua Professor Adolpho Pinheiro, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Este, ao ver a viatura, entrou em um terreno de um imóvel com sinais de abandono.

Ao averiguar o imóvel, descobriram a plantação de maconha. Além da maconha apreendida, os policiais localizaram diversos documentos pertencentes ao investigado, que foi encaminhado ao 101° Distrito Policial para investigação.