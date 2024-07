Polícia Militar apreende ‘unidade móvel’ do golpe

O carro era com uma “central” que por meio de equipamentos interferia no sinal dos celulares das pessoas ao redor e disparava automaticamente mensagens de textos. O motorista, de 21 anos, foi preso em flagrante na avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na zona sul de São Paulo, na terça-feira (23).

Os policiais militares faziam patrulhamento no Parque São Lucas quando desconfiaram do veículo, que trafegava com as luzes apagadas. Durante a abordagem, chamou a atenção os equipamentos dentro do carro: computador, baterias e um aparelho transmissor de sinais.

De acordo com os militares, o veículo circulava de oito a 12 horas por dia por áreas de grande circulação de pessoas, como a avenida Paulista e a Faria Lima, na capital paulista. Enquanto o motorista rodava, a central interferia no sinal de celular das pessoas ao redor, provocando a queda da linha. Instantes depois, o equipamento disparava mensagem de texto para os números afetados.

A mensagem indicava um link de uma página que simulava um banco para roubar dados das vítimas. “O equipamento instalado no veículo mandava links maliciosos para todos os telefones celulares nas proximidades sendo que, caso a pessoa entrasse no link, ela passaria a ter seu celular e contas bancárias e saqueados pelos delinquentes”, informaram os policiais.

As mensagens indicavam que havia pontos de um suposto cartão de crédito que poderiam ser trocados por benefícios. Em outra etapa do golpe, os estelionatários chegavam a entrar em contato com os donos dos celulares solicitando mais informações pessoais.

Segundo o soldado Guilherme Borges, do 21º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, o motorista estava circulando com o carro há pelo menos duas semanas. Os equipamentos estavam operando na frequência das operadoras de celular, interferindo e interceptando as comunicações.

O flagrante foi realizado no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas). O motorista foi indiciado por associação criminosa, invasão de dispositivo informático, desenvolver clandestina atividades de telecomunicações e corrupção de menores.