Polícia liberta mulher de cativeiro e prende trio após sequestro no centro de SP

A Polícia Civil libertou no domingo (12) uma mulher de 22 anos que era mantida em cativeiro após ter sido sequestrada por criminosos em um hotel no centro de São Paulo. Dois homens, de 24 e 32 anos, além de uma mulher, de 19, foram presos em flagrante.

A vítima foi levada na noite anterior até um imóvel no bairro Jardim Planalto, na zona leste da capital. Durante um momento de distração dos suspeitos, a mulher conseguiu enviar a localização do cativeiro pelo celular a familiares, que acionaram a polícia.

No endereço, os agentes fizeram a abordagem a um homem que saia do imóvel. Ele permitiu a entrada dos policiais na casa, que viram a vítima deitada em uma cama. A mulher foi resgatada com algumas lesões no corpo causada pelos assaltantes.

No local também havia um casal que fazia ameaças contra a mulher. O homem mais novo tem envolvimento com o tráfico internacional de drogas, posse ilegal de arma de fogo e crimes contra a vida. Ele é considerado o mentor da organização criminosa.

A polícia também apreendeu na residência um revólver, uma submetralhadora e uma pistola, além de munições e quatro aparelhos celulares. Participaram da ação policiais da delegacia de Cotia e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Carapicuíba.

O trio responderá por crimes de associação criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e sequestro e cárcere privado. A autoridade policial ainda solicitou a conversão da prisão para preventiva ao líder do grupo. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.