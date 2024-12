Polícia Federal em Campinas registra aumento significativo em operações em 2024

A Polícia Federal (PF) de Campinas, São Paulo, alcançou um marco histórico ao registrar um aumento de 200% no número de operações realizadas em 2024, totalizando 72 ações até o momento. A informação foi divulgada pela própria corporação na terça-feira, dia 24, revelando a crescente intensidade das atividades da delegacia que abrange 60 municípios na região.

De acordo com os dados apresentados, a PF de Campinas direcionou seus esforços para investigar uma variedade de crimes, incluindo:

Crimes contra o sistema financeiro

Ocultação de capitais (lavagem de dinheiro)

Desvio de recursos públicos

Tráfico nacional e internacional de drogas

Abuso sexual infantojuvenil

Roubo de cargas

Crimes previdenciários

Crimes ambientais

O delegado Edson Geraldo de Souza, responsável pela PF em Campinas, destacou a relevância das investigações focadas nos delitos financeiros, enfatizando a aplicação da técnica conhecida como “follow the money” (siga o dinheiro). Essa abordagem visa rastrear os fluxos financeiros relacionados a atividades ilícitas como forma de identificar e desmantelar organizações criminosas.

“Desde 2019, a reestruturação da Delegacia de Polícia Federal em Campinas teve como prioridade o combate aos crimes financeiros. Isso demandou investimentos significativos em pessoal, infraestrutura, treinamento e tecnologia”, afirmou o delegado. Ele ressaltou que essa mudança se tornou ainda mais crucial devido ao avanço tecnológico no setor financeiro, especialmente com o surgimento e popularização das fintechs e criptoativos.

A PF também alertou sobre o impacto que os crimes financeiros exercem sobre a sociedade. Apesar de muitas vezes parecerem distantes do cotidiano da população, essas infrações podem gerar danos significativos à operação e estrutura das organizações criminosas. Um exemplo notável foi a operação que investigou uma rede criminosa composta por empresários do setor financeiro e advogados, acusados de ocultar R$ 7,5 bilhões do sistema financeiro nacional.

No campo do combate ao abuso sexual infantil, a PF também apresentou resultados expressivos em 2024. Foram realizadas 21 operações específicas nesse tema, resultando em 42 mandados de busca e apreensão e 17 prisões em flagrante. Além disso, foram expedidos 13 mandados de prisão relacionados a investigações que visam desmantelar redes de exploração sexual de crianças e adolescentes.

A modernização e especialização dos grupos operacionais da PF em Campinas foram apontadas como fatores-chave para o aumento no número de operações. O delegado Edson Geraldo de Souza explicou que as melhorias na gestão dos processos e o uso eficaz dos recursos permitiram um atendimento mais ágil às demandas crescentes de investigações.

“A eficiência no tratamento das denúncias e inquéritos foi aprimorada com a reestruturação da delegacia. O investimento em tecnologia também se deu em nível nacional para fortalecer ainda mais nosso trabalho”, completou o delegado.

A PF reafirma que o aumento nas operações não deve ser interpretado como um reflexo do crescimento da criminalidade, mas sim como um indicador da capacidade institucional de resposta às ameaças enfrentadas.