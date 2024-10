Polícia encontra quase 90 quilos de maconha dentro dos pneus de uma caminhonete

Um casal foi preso pela Polícia Militar Rodoviária com 88 quilos de maconha que estavam escondidos dentro dos pneus de uma caminhonete. Eles viajavam sentido à capital paulista quando foram abordados na Rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó, em Santa Cruz do Rio Pardo, na quarta-feira (9).

Os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram o veículo durante fiscalização de rotina. O motorista e a passageira, ao serem questionados sobre o itinerário da viagem, deram versões contraditórias à equipe.

Diante das suspeitas, os policiais iniciaram as buscas, quando notaram uma quantidade anormal de peso nas rodas do veículo. Eles pressionaram a válvula de ar, que exalou o cheiro do entorpecente. Os militares removeram os quatro pneus da caminhonete e retiraram a droga, que foi apreendida. No total, 67 tijolos de maconha foram encontrados.

De acordo com as informações, o motorista pegou o veículo em Amambai, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino final a região central de São Paulo, onde o entorpecente seria entregue.

Depois da prisão em flagrante, o casal foi encaminhado para a delegacia de Santa Cruz do Rio Pardo, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.