Polícia encontra garagem usada para desmanche de motos na capital paulista

Uma garagem usada como desmanche de motos foi descoberta pela Polícia Militar na quarta-feira (14) durante o policiamento de rotina na divisa entre Diadema e São Paulo. No local, havia peças furtadas e roubadas de veículos. Um suspeito foi preso.

A equipe da PM patrulhava o bairro quando notou várias peças de motocicletas dentro de uma garagem, aparentando ser um desmanche. Um homem que estava no local foi abordado pelos policiais.

De acordo com a PM, o suspeito comprava as motos roubadas ou furtadas, desmontava e vendia as peças pela internet. Três chassis ainda íntegros que foram pesquisados no sistema da PM apontaram como produto de roubo ou furto.

O caso foi registrado no 98° Distrito Policial (Jardim Miriam) como receptação de veículo, adulteração de sinal identificador e localização/apreensão de veículo e objeto. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.