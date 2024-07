Polícia encontra depósito de armas na zona sul de São Paulo

Um homem, de 24 anos, foi preso por porte ilegal de armas no bairro Parque Cocaia, na zona sul de São Paulo, na quarta-feira (24). Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito está envolvido em roubos que aconteceram na região do Bom Retiro, no centro. Com ele, foram encontrados dois fuzis e 67 cartuchos íntegros.

Policiais civis realizavam um trabalho de inteligência para combater os casos de roubos no centro da capital, quando foram informados de que as armas usadas pelos assaltantes estariam guardadas em um imóvel, que funcionaria como uma espécie de depósito, sob responsabilidade de um homem. O denunciante também revelou que o suspeito estaria em uma adega nas imediações.

As equipes foram até o endereço e abordaram o suspeito. Ele negou o crime e, mesmo nervoso, acompanhou os agentes até a sua casa. No local, a equipe encontrou os fuzis no armário. O homem afirmou que o armamento pertencia a outra pessoa.

Os policiais conduziram o suspeito até o 2º Distrito Policial, no Bom Retiro, onde ele permaneceu preso em flagrante. O caso foi registrado como posse ilegal de armas.