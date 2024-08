Polícia encontra ‘central de monitoramento’ de traficantes em Cubatão

A Polícia Civil encontrou uma “central de monitoramento” do crime organizado na região da Vila Esperança, em Cubatão, no litoral de São Paulo. Em uma das avenidas de acesso à comunidade, foram apreendidas 14 câmeras, que estavam instaladas para vigiar a movimentação das forças de segurança.

Na ação, realizada na quarta-feira (28), foram apreendidas sete caixas plásticas, cada uma com dois desses equipamentos monitorando ambos os lados da avenida principal.

As equipes estavam em diligências pela região para combater o tráfico de drogas quando notaram as câmeras. Os investigadores descobriram que os criminosos usavam o material para monitorar a chegada da polícia no bairro.

Uma equipe da concessionária de energia foi acionada para que fosse feita a retirada das câmeras, instaladas irregularmente, usando energia de local público.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Sede de Cubatão, que segue com as investigações para identificar e prender os envolvidos no crime.