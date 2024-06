Polícia encontra 800 kg de maconha em ‘centro de distribuição’ do tráfico no interior de SP

A Polícia Civil fechou um imóvel, que era usado como um “centro de distribuição” de drogas para cidades do interior de São Paulo. A ação aconteceu em uma estrada municipal de Limeira, na terça-feira (4). No local, as equipes apreenderam 842 quilos de maconha. Um homem foi preso por tráfico.

A investigação, feita por agentes da 2ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Crimes de Intervenção Estratégica), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), revelou a localização do “depósito” de maconha, responsável por distribuir as drogas, principalmente na região de Campinas.

Com o endereço, as equipes cercaram o local. Lá, encontraram 1,3 mil tijolos de maconha, totalizando 842 quilos da droga, além de quatro pistolas e duas espingardas.

Um homem, responsável pela administração do depósito, foi detido. Ele tinha passagens criminais por roubo, tentativa de homicídio e lavagem de dinheiro. Agora, o suspeito também responderá por tráfico de drogas e posse ilegal de arma.

Um veículo também foi apreendido na ação, que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e de cães farejadores. O caso foi registrado no Deic.