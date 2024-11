Polícia Civil mira integrantes do crime organizado em operação na zona sul de SP

A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (11), uma operação na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, para cumprir mandados de busca e prender integrantes do crime organizado envolvidos com o tráfico de drogas. Ao todo, dez alvos foram identificados e presos, sendo oito homens e duas mulheres.

As investigações levaram os policiais a descobrir um esquema utilizado pelos criminosos para vender drogas na região. O caso foi encaminhado à Justiça, que expediu 30 mandados de busca e apreensão para endereços relacionados à quadrilha, além de 28 mandados de prisão temporária. Quase 50 policiais foram empenhados na ação.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os suspeitos foram detidos. Um dos alvos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Porções de drogas, motocicletas e diversos documentos foram apreendidos.

A ação foi coordenada pelo 6º Distrito Policial (Cambuci) e conta com o apoio de policiais da 1ª Seccional e das Centrais Especializadas na Repressão de Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) das 2ª, 3ª, 4ª e 6ª Seccionais.