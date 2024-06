Polícia Civil encontra ‘casa bomba’ com 100 kg de cocaína em Praia Grande

A Polícia Civil de Praia Grande apreendeu, na manhã desta segunda-feira (24), 100 quilos de cocaína em ‘casa bomba’. O local era usado para armazenamento de drogas para traficantes da região.

Por meio de investigações, os agentes receberam informações de que traficantes guardavam malas com grande quantidade de cocaína em apartamento localizado no bairro Ocian, no município de Praia Grande.

A equipe conversou com moradores que afirmaram que o apartamento estava desocupado e inadimplente em relação ao condomínio. Lá encontraram três malas de viagem, com 100 quilos de cocaína.

O entorpecente foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de objeto no 2º DP de Praia Grande – Boqueirão.