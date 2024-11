Polícia Civil e Militar deflagram operação contra o crime organizado no litoral norte

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar foi deflagrada nesta segunda-feira (25) para combater o crime organizado na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Durante a ação, mais de R$ 82 mil em espécie e uma arma foram apreendidos. Dois homens foram presos, um por tráfico e outro por furto.

Após um trabalho integrado de inteligência entre as polícias, foi iniciada a Operação Ruptura. Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça para endereços apontados pela investigação como relacionados aos crimes.

Mais de 70 policiais participaram da ação, que resultou na prisão de dois homens. Um deles foi flagrado com 2,5 quilos de cocaína e crack. Além disso, uma arma com silenciador, dinheiro, 13 celulares, dois notebooks e outros objetos eletrônicos foram apreendidos.

As ações ostensivas e preventivas na região continuam reforçadas para garantir a ordem e a segurança de moradores e turistas, especialmente durante o período das festas de fim de ano. A operação contou com policiais da Delegacia de Ubatuba, de policiais militares do 20º Batalhão de Força Tática e do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, além do auxílio de cães farejadores do canil.

Os casos foram registrados como cumprimento de mandado de busca e apreensão, tráfico de drogas, posse de arma de fogo e localização/apreensão de objetos.