Polícia Civil desmantela quadrilha de traficantes no litoral de SP

A Polícia Civil desmantelou na sexta-feira (20) uma quadrilha especializada no tráfico de drogas em Guarujá, no litoral de São Paulo. 14 pessoas foram detidas, entre elas três adolescentes. Ao todo, foram apreendidas 18 mil porções de cocaína.

As investigações apontaram que o bando vendia a droga em grande escala na Baixada Santista.

A equipe monitorou as ações da quadrilha por aproximadamente um mês, até receber informações sobre um dos suspeitos, que estaria em uma “casa bomba” no bairro Morrinhos. Durante as investigações, os agentes montaram uma campana e flagraram um dos suspeitos saindo do local e fizeram a abordagem.

Durante as buscas, os policiais identificaram o restante do bando que embalava os entorpecentes. Os criminosos tentaram fugir pelo telhado, mas foram capturados.

Além das drogas, foram apreendidos 16bcelulares, diversas embalagens e mais de R$ 700 em espécie. Além das porções de cocaína, os policiais também apreenderam uma porção de maconha. Após o flagrante, todos foram encaminhados à delegacia.

As pesquisas no sistema criminal ainda apontaram que um dos suspeitos constava como procurado da Justiça. O caso foi registrado como associação ao tráfico, tráfico de drogas – assim como ato infracional, em razão dos adolescentes – corrupção de menores e captura de procurado na delegacia de Guarujá.