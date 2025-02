Polícia Civil de SP aprimora técnicas contra roubos e furtos de celulares

Especialistas do Google realizaram um treinamento com agentes da Polícia Civil de São Paulo para apresentar novos mecanismos contra roubos e furtos de celulares. Por meio de Inteligência Artificial, a empresa desenvolveu sistemas de bloqueio à distância de aparelhos subtraídos, dando aos policiais a missão de orientar as vítimas sobre como acioná-los durante o atendimento de alguma ocorrência.

O objetivo é dificultar o acesso do criminoso às contas bancárias e outros dados pessoais de quem teve o celular levado. A capacitação, realizada na terça-feira (18), no Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), na Barra Funda, zona oeste da capital, contou com cerca de 45 policiais civis representantes de todas as unidades da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), às vésperas do Carnaval.

“Não é só fazer um boletim de ocorrência, nós queremos oferecer algo a mais porque nos compadecemos com aquela pessoa que teve o seu bem levado. É muito interessante conhecermos essa nova tecnologia, pois todos os recursos que auxiliem no combate ao roubo e furto de celulares são válidos e terão o nosso apoio”, garantiu a delegada divisionária da Deatur, Fernanda Herbella.

Para o especialista em comunicação jurídica do Google do Brasil, Antônio Trigueiro, oferecer essa orientação aos policiais é fundamental, uma vez que são eles quem têm o primeiro contato com a vítima após o crime.

Como os mecanismos funcionam?

Por meio dessa nova tecnologia, é possível que os celulares Android sejam bloqueados automaticamente assim que houver alguma movimentação considerada suspeita. Outra opção é fazer o bloqueio remoto por meio do site android.com/block. Nesse caso, não é necessário saber o e-mail ou senha, uma vez que a ação é realizada apenas pelo número do celular.

“É muito comum que criminosos peguem os celulares das vítimas enquanto estão desbloqueados, em um momento de distração delas, assim fica muito mais fácil de realizar transações bancárias ou conferir outros dados pessoais. Esse mecanismo detecta movimentação suspeita, seja uma correria incomum e até mesmo quando o assaltante faz de tudo para não bloquear a tela, fica toda hora clicando em algo ou deixa aberto por muito tempo na câmera, por exemplo. O site é uma segunda opção, para garantir que o celular está bloqueado, e acontece no mesmo instante em que insere o número”, explicou Trigueiro.

Há ainda outras maneiras de bloquear o dispositivo, saiba mais neste link.

Como o recurso foi lançado em agosto do ano passado e ainda pouco divulgado, o Google montou uma campanha para que mais pessoas conheçam. Só no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas ativaram.

Vale ressaltar que a cidade de São Paulo terminou o ano de 2024 com 15,5 mil roubos e furtos de celulares a menos do que em 2023. No ano passado, foram 163.485 crimes contabilizados na capital, redução de 9% em relação a 2023. A Polícia Civil devolveu às vítimas mais de 35 mil celulares produtos de crime.

Essa queda é resultado de diversas ações integradas entre as forças de segurança para combater essa modalidade criminosa, entre elas o aumento de policiamento em regiões estratégicas e a Operação Speed Bike.

Como ativar?

O ativamento desses mecanismos é simples: basta ir nas configurações do celular Android, clicar em todos os serviços, proteção contra roubo e bloqueio remoto. Com isso, a Inteligência Artificial do Google consegue monitorar qualquer movimentação suspeita, além de conseguir bloquear o aparelho remotamente caso necessário.