Operação Big Mobile: Polícia Civil intensifica combate ao roubo de celulares em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo deu início, nesta segunda-feira (6), à segunda fase da Operação Big Mobile, que visa coibir práticas delituosas relacionadas a roubo, furto e receptação de celulares em toda a cidade. A operação já resultou na apreensão de centenas de aparelhos com procedência ilegal, especialmente em estabelecimentos comerciais localizados no centro da capital.

As equipes policiais estão realizando fiscalizações em lojas e outros locais estratégicos, embasadas em um minucioso levantamento de inteligência que identifica os principais destinos para onde os celulares roubados são encaminhados. Este trabalho é viabilizado pelas informações fornecidas pelas vítimas durante o registro de ocorrências, que incluem a localização em tempo real do dispositivo e o número do IMEI, que é a identificação única do aparelho.

O delegado Daniel Borges, responsável pela 1ª seccional de polícia no centro, ressaltou a importância da operação: “Nosso objetivo central é recuperar os celulares que estão sendo comercializados de forma ilícita e desarticular essa rede criminosa. Com isso, tanto os receptadores quanto os autores dos crimes perceberão que a prática delituosa não compensa, além de alertar aqueles que compram aparelhos por preços baixos. Com o bloqueio realizado, o celular torna-se inutilizável”.

Após a operação, será organizada uma força-tarefa para contatar as vítimas e restituir os aparelhos recuperados aos seus legítimos proprietários. Embora parte das ações tenha iniciado no sábado (4), foi nesta segunda-feira que a Polícia Civil intensificou as atividades nas ruas da capital paulista, direcionando esforços aos endereços apontados pelo sistema de inteligência.

O delegado-geral da polícia, Artur Dian, fez um apelo à população sobre a relevância do registro das ocorrências e da comunicação de informações sobre a possível localização dos aparelhos. Ele destacou: “Quando houver a possibilidade de localização do celular, é fundamental complementar o registro do boletim com essa informação. Isso serve como um ponto de partida crucial para nossas investigações”.

Entre janeiro e dezembro de 2024, as forças de segurança conseguiram recuperar mais de 39 mil celulares provenientes de práticas ilícitas na capital paulista. Desses, quase 36 mil foram devolvidos às vítimas. Para alcançar esses resultados significativos, os policiais realizaram inspeções em 1.200 estabelecimentos comerciais na cidade, resultando na prisão de 370 suspeitos envolvidos nessas atividades criminosas.