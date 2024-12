Polícia Civil apreende adolescente com drogas em Jacareí

A Polícia Civil apreendeu, na quinta-feira (12), um adolescente de 17 anos por envolvimento com a logística do tráfico de drogas em Jacareí, no Vale do Paraíba. Ele foi flagrado transportando entorpecentes.

Agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), os agentes monitoravam a região para identificar envolvidos no tráfico, quando suspeitaram do adolescente.

Na abordagem foram encontradas 120 porções de maconha, 30 de drogas K, 70 pinos de cocaína, 128 pedras de crack e dois celulares. Os entorpecentes estavam embaladas e prontos para entrega.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado a delegacia. O caso foi registrado na Dise de Jacareí como ato infracional – tráfico de drogas.