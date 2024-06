Polícia apreende armas e materiais com símbolos neonazistas em São Paulo

A polícia realizou uma operação em Santa Cecília, no centro de São Paulo, e prendeu um homem de 19 anos que vendia produtos com símbolos nazistas, nessa terça-feira (25).

Polícia apreendeu cerca de 100 materiais com símbolos nazistas. Mandado foi expedido após a Polícia de Santa Catarina descobrir uma loja baseada em São Paulo que vendia materiais do tipo.

Foram apreendidas bandeiras, braçadeiras, broches, máscaras e outros objetos com símbolos nazistas. A polícia também encontrou armas, facas, réplicas de granadas, cassetetes e uma espada.

Pai do suspeito liberou entrada de policiais. As equipes ainda encontraram três cigarros eletrônicos com maconha e um pacote com haxixe. O computador e o celular do suspeito foram apreendidos para serem periciados.

Caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização e apreensão de objeto. A operação foi realizada pelo Decradi (Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais, Contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância).