Polícia apreende 30 veículos, armas e dinheiro em operação contra estelionato

A Polícia Civil deflagrou, na sexta-feira (26), uma operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na cidade de Registro, região do Vale do Ribeira. Na ação, 30 veículos, R$ 924 em espécie, quatro armas e diversas munições foram apreendidos, bem como contratos, documentos e folhas de cheque.

As equipes foram às ruas dar cumprimento em dois mandados de busca e apreensão, sendo o primeiro em uma loja de automóveis e, o segundo, em uma casa. Um casal, de 37 e 34 anos, é investigado pelo crime.

Os policiais chegaram até os suspeitos após uma investigação indicar que eles usavam a loja para lavar o dinheiro que conseguiam por meio do estelionato. No local, os 27 veículos e as três motos que estavam à venda foram apreendidos, bem como documentos, cheques e dinheiro, que servirão para dar sequência nas investigações.

Posteriormente, os agentes foram até a residência do casal, onde foram encontrados outros dois carros, armas de fogo sem registro e munições.

Os objetos foram apreendidos e passaram por perícia. O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1° Distrito Policial de Registro, que segue com as investigações.