Polícia analisa imagens para identificar envolvidos com cabeça de porco no dérbi

A Polícia Civil de São Paulo está analisando imagens no entorno da Neo Química Arena, em Itaquera, para tentar identificar como a cabeça de um porco arremessada no campo durante a partida entre Corinthians e Palmeiras na segunda-feira (4) entrou no estádio, burlando a revista de segurança.

Nas redes sociais, um torcedor identificado como “Rafa Modilhane” assumiu a autoria da ação.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais civis da Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) que atuaram na partida identificaram dois torcedores que arremessaram a sacola plástica com a cabeça do animal em direção ao gramado. Eles foram detidos, autuados por provocação de tumulto e encaminhados ao Jecrim (Juízado Especial Criminal), onde foi registrado um TC (Termo Circunstanciado).

“A Polícia Civil analisa imagens para esclarecer a dinâmica do ocorrido e trabalha para identificar e prender os envolvidos”, disse a SSP em nota.

O torcedor que afirma ser o autor do ato publicou na tarde de segunda-feira um vídeo nas redes sociais em que aparece segurando uma cabeça de porco em uma sacola plástica.

Ele diz que está no “Mercadão”, em possível referência ao Mercado Municipal Paulistano, no centro da cidade, e faz alusão ao jogo entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais tarde, publicou outro vídeo em que parece estar se encaminhando para a partida em Itaquera. “Saudações corintianas. Sabe aquela cabeça de porco que eu postei mais cedo? Vocês vão ver ela agora, o que vai acontecer com ela. Segue aí. Vai, Corinthians. ‘Nóis’ é louco mesmo. Se for para mexer com o psicológico de vocês, vamos mexer”, afirmou.

Ele também repostou uma série de publicações com fotos da cabeça de porco de outros torcedores, que o parabenizam pela atitude.

A cabeça do animal, símbolo do Palmeiras, foi arremessada aos 28 minutos do primeiro tempo, quando o meia Raphael Veiga se preparava para cobrar um escanteio.

O atacante Yuri Alberto deu um leve chute para tirar a cabeça de dentro do gramado. Depois da partida, ele disse que quase machucou o pé ao chutar a cabeça de porco para fora do campo. “Pensei que fosse uma almofada.”

O jogo terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 0, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto, encerrando um período de mais de três anos sem triunfos contra o arquirrival. O resultado deu fôlego aos comandados de Ramón Díaz na luta contra o rebaixamento.