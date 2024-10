Pokémon GO: Safári urbano celebra a cidade de São Paulo

Pela primeira vez no Brasil, o Safári urbano é o próximo grande evento presencial de Pokémon GO no país e vai reunir Treinadores de diversas partes do mundo na cidade de São Paulo para capturar novos companheiros de bolso, incluindo monstrinhos exclusivos. A celebração acontece nos dias 7 e 8 de dezembro e contará com a participação de influenciadores e de comunidades de diversos pontos da cidade. Os ingressos para ativar o evento dentro do jogo já estão à venda no site oficial, e são limitados.

O Safári urbano São Paulo pode ser aproveitado dentro dos limites geográficos da cidade, e contará com bases físicas em três áreas. Treinadores poderão obter mapas, informações, brindes, recarregar a bateria de seus aparelhos, descansar e encontrar influenciadores e outros amigos. As bases físicas estarão localizadas nos seguintes locais:

-Triângulo Histórico de São Paulo, localizado no Centro

-Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista

-Shopping D, na região Norte da cidade

As bases estarão recheadas de atividades, como o icônico Ginásio da vida real que esteve presente no Shopping Cidade São Paulo durante o Pokémon GO Fest 2024 em julho com interação com o Ginásio dentro do jogo, totens para fotos dos Líderes de Equipe e Pikachu, entre outros. Fãs poderão encontrar e tirar fotos com Treinadores notáveis e aulas rápidas sobre Pokémon GO e Pokémon Estampas Ilustradas com professores certificados. Brindes fornecidos pela Niantic também serão distribuídos para os Treinadores durante quizzes, além da viseira de Pikachu, acessório indispensável com o verão se aproximando da cidade. Além disso, Treinadores que visitarem as três áreas de encontro e garantirem um carimbo em seu Mapa de Aventura receberão um brinde especial.

A partir dos pontos de encontro, os jogadores poderão aproveitar Poképaradas especiais espalhados por locais como o Parque do Ibirapuera, Parque Buenos Aires, Avenida Paulista e muitos outros. As Poképaradas especiais ajudarão a completar a Pesquisa Especial do Safári urbano e obter Eevee com Chapéu de Explorador e Skiddo, os Pokémon especiais do evento. O Parque do Ibirapuera é considerado um dos 5 melhores locais para se jogar Pokémon GO no planeta e criadores de conteúdo de todo o mundo estarão pelo parque completando sua Pokédex e interagindo com fãs.

Ginásio da vida real exposto em frente ao Shopping Cidade São Paulo durante o Pokémon GO Fest 2024-Divulgação

Mobilidade pela cidade

Dado o tamanho da cidade de São Paulo, Treinadores devem se programar para se locomover entre as áreas de encontro. O Metrô de São Paulo é uma das melhores opções para alcançar seu próximo destino, trazendo campanhas em várias estações. Além disso, com apoio da Prefeitura da Cidade de São Paulo para garantir o bom funcionamento do trânsito, vans serão disponibilizadas gratuitamente entre as bases físicas, garantindo que os Treinadores explorem o máximo possível durante os dois dias de evento.

Ingressos

Para aproveitar toda a experiência do Safári urbano dentro do jogo é necessário adquirir um ingresso, que concede o surgimento dos Pokémon do evento e diversos extras para reides e ovos. O ingresso para o Safári urbano São Paulo já está disponível para compra por R$ 45,00 (mais impostos) aqui.



As mais de 84 comunidades oficiais em 76 cidades brasileiras também terão acesso a descontos especiais. Criadores de conteúdo selecionados como Jogada Excelente, Canal 40, Pelozinn e o internacional Swaggron também distribuirão esse benefício com um cupom de desconto em seus canais

Para mais informações sobre o Pokémon GO, visite o blog oficial ou siga no Instagram, Facebook, YouTube e Bluesky.

Pokémon GO está disponível gratuitamente e pode ser baixado no Google Play e na App Store.