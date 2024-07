PMs de SP são treinados no 1° departamento de ações táticas do mundo, nos EUA

Dois policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar de São Paulo estão em Los Angeles, nos Estados Unidos, aperfeiçoando as habilidades por meio de um curso promovido pelo Special Enforcement Bureau, o primeiro departamento de ações táticas do mundo. Eles contam que as aulas terminaram na última semana e, a partir desta segunda-feira (29), acompanham as ocorrências e operações feitas pelas forças de segurança americanas para aprender na prática.

O sargento Wilson Nakashima e o tenente Gabriel André Ramos são os primeiros policiais militares do estado a fazer o curso. A dupla está em solo americano desde o dia 15 de julho e deve retornar aos trabalhos em São Paulo na próxima sexta-feira (2).

“Os assuntos abordados aqui não são novos, nosso treinamento foi excelente no Brasil. O que muda é a abordagem deles, até por conta da cultura diferente. Praticamos muito tiro tático, técnicas de intervenção a criminoso embarricado, além de intervenções em caso de ataque ativo e resgate de reféns”, revelou o sargento Nakashima.

O primeiro departamento de ações táticas do mundo foi fundado nos anos de 1970. Na época, manifestantes praticamente tomaram Los Angeles, ateando fogo em carros e quebrando lojas, demandando muito das ações da polícia. Com o passar do tempo, as equipes passaram a se especializar mais em ocorrências desse tipo e aprimoraram suas habilidades, oferecendo curso para policiais do mundo todo.

Nakashima ressaltou que foi uma experiência incrível participar das aulas e está com grandes expectativas para o estágio. “Esse tempo aqui está sendo muito proveitoso. Estamos colhendo todo esse aprendizado para passar para a nossa equipe em São Paulo”, disse.

Os oficiais do Gate mantêm contato com equipes de segurança de outros países, foi assim que surgiu o convite para o curso. O tenente e o sargento foram os escolhidos para participar e afirmam que se sentiram honrados.