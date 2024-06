PM Rodoviária prende dupla com quase 300 kg de maconha no interior de São Paulo

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (12), dois homens, de 23 e 31 anos, que transportavam quase 300 quilos de maconha no porta-malas de um carro. O flagrante aconteceu na rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) em Itapeva, no interior de São Paulo.

A equipe do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária realizava patrulhamento na rodovia quando suspeitou da dupla e realizou a abordagem do veículo. A droga estava escondida no porta-malas do veículo, separada em 447 tijolos.

Os suspeitos foram detidos no local e conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária da cidade, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.