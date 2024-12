PM Rodoviária desarticula quadrilha que transportava haxixe no interior de SP

Dois homens e duas mulheres, com idades entre 21 e 29 anos, foram presos em flagrante na segunda-feira (23) enquanto transportavam tijolos de haxixe, uma variação da maconha. A quadrilha foi interceptada pela Polícia Militar Rodoviária na rodovia Presidente Castello Branco, em Avaré, no interior de São Paulo.

A equipe do 5º Batalhão estava na base policial quando desconfiou de dois veículos. Trabalhos de inteligência indicaram que o segundo veículo acompanhava o primeiro, atuando como “batedor” para alertar sobre a presença policial.

Os agentes se posicionaram estrategicamente na via e interceptaram os suspeitos no quilômetro 248. Durante a vistoria nos carros, os PMs retiraram as capas de proteção da lateral interna de um dos veículos e encontraram 10 tijolos de haxixe escondidos na lataria. Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística para análise.

Os suspeitos foram levados à delegacia, e o caso foi registrado como associação e tráfico de drogas na Delegacia de Avaré.