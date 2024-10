PM Rodoviária apreende quase 200 kg de maconha no interior de São Paulo

Quase 200 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária na quinta-feira (17), em Maracaí, no interior de São Paulo. O motorista do caminhão, de 57 anos, foi preso em flagrante. O homem havia escondido o entorpecente em meio a uma carga de óleo, na tentativa de burlar a fiscalização.

Os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 2º Batalhão desconfiaram do veículo e o interceptaram no km 469 da rodovia Raposo Tavares. O caminhão, que possuía dois semirreboques, foi vistoriado pela equipe.

Em meio a diversas garrafas de óleo, os policiais encontraram 11 fardos de maconha com 236 tijolos da droga, que pesaram 190,7 quilos. Segundo os PMs, o homem havia saído da cidade Campo Grande (MS), onde pegou a droga, e iria entregar a um segundo suspeito, na capital paulista.

O caminhão e os semirreboques, assim como dois celulares que estavam em posse do suspeito, foram apreendidos. O motorista foi detido e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia do município.