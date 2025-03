PM Rodoviária apreende 135 kg de cocaína em lataria de veículo no interior de SP

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, no domingo (25), por envolvimento em um esquema de transporte de drogas. A Polícia Militar Rodoviária interceptou o veículo usado para carregar os entorpecentes em uma área rural de Ourinhos, no interior de São Paulo. Mais de 100 quilos de cocaína foram encontrados na lataria da caminhonete.

A equipe patrulhava a região durante a Operação Impacto Divisa, para coibir o tráfico de drogas, quando desconfiou do veículo conduzido pelo suspeito. Logo depois, ele e a passageira foram abordados.

O criminoso não soube explicar a motivação e o destino da viagem, levantando suspeitas dos agentes. A equipe iniciou a vistoria e encontrou um fundo falso no assoalho da caminhonete. Foi necessário cortar a lataria, de onde foram retirados 149 tijolos de cocaína, totalizando 135 quilos.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito pegou a droga na cidade de Marialva, no Paraná, de outro envolvido, que teria entregue o veículo já com os entorpecentes. Ele faria o transporte da cocaína até Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O veículo e os celulares do motorista e da passageira foram apreendidos. O homem foi encaminhado à delegacia de Ourinhos e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.