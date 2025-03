Polícia Militar Rodoviária realiza operação conjunta com a PF contra roubo de cargas em SP

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo participa na manhã desta segunda-feira (24) de uma operação contra roubo de veículos de cargas em rodovias da capital, região metropolitana e interior do estado. Ao todo, nove pessoas são investigadas por envolvimento na prática dos crimes.

A Operação Hammar é realizada em conjunto com a Polícia Federal de Campinas. Os agentes cumprem oito mandados de prisão e 12 de busca e apreensão expedidos pela Justiça em São Paulo e nos municípios de Osasco, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Jandira, na região metropolitana da capital, e em Araras, no interior paulista.

O trabalho investigativo foi desenvolvido por policiais do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, que compartilharam as informações com a Polícia Federal.

Um roubo de carga que aconteceu em 2023 em Cajamar, na Grande São Paulo, possibilitou que os militares identificassem uma organização criminosa voltada a roubo de cargas e caminhões, desmanche e receptação.

Cerca de 40 policiais militares rodoviários paulistas participam da ação no estado, que segue em andamento.

Queda no roubo de cargas em SP

O crime de roubo de cargas tem apresentado queda em todo o estado de São Paulo. No último balanço divulgado em janeiro, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram 350 ocorrências no mês em todo o território paulista, redução de 16,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Na capital paulista, a queda foi de 15,7%, de 198 para 167 na comparação mensal. As duas regiões apresentaram a menor marca para o crime desde 2004.