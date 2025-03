PM encontra mais de 500 porções de drogas em fundo falso de caminhonete no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária encontrou 514 porções de drogas escondidas no fundo falso de uma caminhonete, próximo a uma das rodas. A ação aconteceu durante a Operação Impacto perto de uma praça de pedágio em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, na quarta-feira (12).

Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram o veículo com placas do Mato Grosso do Sul para a fiscalização. Durante a conversa com o motorista, os policiais perceberam que ele estava nervoso, então decidiram realizar uma busca minuciosa no automóvel.

A princípio, nada de ilícito foi encontrado, mas os militares perceberam algo estranho próximo de uma das rodas da caminhonete e, quando retiraram uma peça, viram que se tratava de um fundo falso para esconder as porções de maconha.

O celular do suspeito também foi apreendido na ação. As equipes descobriram que ele entregaria as substâncias na capital paulista.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Presidente Bernardes, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.