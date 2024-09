TOR apreende cerca de 250 kg de pasta base de cocaína escondidos em fundo falso de caminhão

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu cerca de 250 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um compartimento falso no teto da carroceria de um caminhão. O flagrante aconteceu na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (19).

Os policiais receberam uma denúncia de que um caminhão trator estaria transportando drogas dentro de uma carga de óleo de soja. Foi realizado um levantamento junto ao sistema de inteligência da Polícia Militar, que possibilitou a localização do veículo no quilômetro 443 da rodovia.

A abordagem foi realizada e, durante a vistoria, as equipes encontraram 250 tabletes de cocaína, com cerca de um quilo cada, no teto da carroceria.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O caminhão e as substâncias ilícitas foram apreendidos e encaminhados à Delegacia Federal de São José do Rio Preto, onde o caso foi registrado.