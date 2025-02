PM resgata bebê de 2 meses em casa alagada na zona leste de SP

Era madrugada de sábado (1) quando Camila Moura, de 36 anos, decidiu ligar para o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) com um pedido de socorro. A casa onde mora com o seu filho de apenas dois meses no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, estava completamente alagada por conta das chuvas.

“A água já está na metade da nossa perna. Eu tô com medo. Tá enchendo tudo”, disse a moradora durante a ligação. “Eu não quero mais nada, se vocês ajudarem o meu filho. Apenas salvem ele, não precisa me ajudar”, disse a mãe ao atendente. Além deles, também estavam na casa o pai e a avó da criança.

O chamado foi encaminhado para os policiais da 6ª Companhia do 8º Batalhão Metropolitano, que atende a área da região alagada. Em menos de 10 minutos, uma viatura já tinha sido deslocada até o local.

“O nível da água na rua estava muito alto. Chegava a bater no nosso peito. A gente não conseguia ver o número da casa. O marido da solicitante teve que sair no portão e acenar para a nossa equipe poder ir até lá”, disse o cabo Fábio Soliano, um dos policiais que fizeram o resgate, ao lado do cabo Vinícius Montefusco e dos soldados Davi Medeiros e Marcelo Soares.

O cenário era de medo e preocupação. A mãe estava com a criança no colo de pé em cima da cama para evitar o contato com a água. “Salvem o meu filho. Tirem ele daqui”, dizia a mãe aos agentes. Eles foram os primeiros a serem socorridos.

Os policiais retiraram as vítimas da casa e caminharam com elas pelo canto da rua até chegar no local em que a viatura estava estacionada. “Nossa maior preocupação era preservar a criança para que ela não se molhasse, já que ainda estava chovendo”, disse o agente.

“Anjos em forma de gente”

A mãe e o filho foram encaminhados ao Hospital de Tatuapé para realizar procedimentos médicos e foram liberados. Posteriormente, os policiais voltaram até o local e retiraram a avó e o pai que também estavam ilhados. Não foi necessário atendimento médico aos dois.

“Foi a primeira vez que participei de uma ocorrência dessa natureza. O nível da água ainda estava subindo quando chegamos lá. Retirar aquelas pessoas de lá em segurança e, principalmente, o bebê, é uma sensação de dever cumprido”, diz o policial.

“Agradeço o suporte que foi dado do começo ao fim ao meu filho. Foi maravilhoso. Não aconteceu nada com ele. Os policiais foram anjos em forma de gente”, agradeceu a mãe.

Os policiais também fizeram o resgate de uma criança de um ano em um casa próxima. Eles foram alertados por moradores enquanto levavam a outra família ao médico. A criança, os pais e um animal de estimação foram retirados do local em segurança.