Resgate heroico em São Paulo: policial salva mãe e filho durante tempestade

Na tarde da última sexta-feira (24), um impressionante ato de bravura foi testemunhado no metrô Jardim São Paulo-Ayrton Senna, localizado na zona norte da cidade de São Paulo. Grazielle Feitosa, de 24 anos, e seu filho Samuel foram salvos em uma operação de resgate liderada pelo soldado Alexandre Valério, do 9º Batalhão Metropolitano, durante uma forte tempestade que inundou a estação.

Com chuvas torrenciais, Grazielle e Samuel desembarcaram na estação, apenas para se depararem com uma situação desesperadora: as águas haviam subido rapidamente, impedindo a saída. Para garantir a segurança do menino, Grazielle decidiu se agarrar ao corrimão junto com ele e esperar por ajuda.

Um homem desconhecido tentou ajudar levando Samuel para fora, mas acabou desequilibrando-se e fazendo com que a criança caísse nas águas turbulentas. “Foi um momento aterrorizante. Meu filho estava se afogando. Eu pulei na água e consegui puxá-lo pela alça da mochila, mesmo batendo as costas na catraca. Quando pensei que não conseguiria mais, o policial apareceu para nos salvar“, relatou Grazielle. Infelizmente, a mochila contendo todos os materiais escolares de Samuel foi perdida na enxurrada.

O soldado Valério comentou sobre a gravidade da situação: “A água já havia alcançado a altura da cintura em alguns pontos. Minha maior preocupação era garantir que não houvesse ninguém submerso”. Ele estava a caminho do trabalho quando a tempestade o levou a buscar abrigo na estação e logo se viu auxiliando diversas pessoas que estavam se segurando em corrimões e catracas.

Após salvar mãe e filho, os esforços do policial continuaram, pois havia outras vítimas ilhadas no local. Entre elas estava Patrícia Souza, uma bancária de 32 anos, cuja mensagem de socorro alcançou seu marido, um policial militar do 5º Batalhão Metropolitano.

O cabo Eduardo Ribeiro se uniu aos colegas Vinícius Galindo e Marco Antônio Araújo para ir até a estação e realizar o resgate. “Sem algum apoio, não teríamos chance de sair dali. Eu via pessoas sendo arrastadas e temia ser a próxima”, declarou Patrícia, que recorda o desespero vivido no local, onde algumas pessoas chegaram a se despedir de seus familiares por telefone.

A situação piorou quando objetos como caixotes e cadeiras foram levados pela correnteza em direção à estação. Durante o resgate, Valério e Ribeiro foram atingidos por pedaços de madeira enquanto tentavam ajudar os necessitados.

No total, cerca de 40 pessoas foram retiradas da área alagada pelos quatro policiais envolvidos na ação heroica. Felizmente, nenhum incidente fatal foi registrado.

Ribeiro expressou seu alívio ao ver sua esposa em segurança: “Eu só dizia que nada ruim aconteceria e pedi para que confiassem em nós. O fato de ver minha esposa bem me deu forças para continuar“. Ele acrescentou que muitas pessoas demonstraram gratidão após o resgate, reforçando seu orgulho por estar vestido com a farda da Polícia Militar.

A Defesa Civil de São Paulo havia emitido um alerta de “chuva severa” naquele dia por meio de um sistema desenvolvido para informar a população sobre desastres naturais desde dezembro passado. Este foi o primeiro uso dessa tecnologia na capital paulista.

As autoridades alertaram a população sobre a importância de adotar medidas preventivas para evitar riscos adicionais durante tempestades. É crucial evitar áreas propensas a alagamentos e não tentar atravessar ruas inundadas, mesmo que em veículos. A população deve estar atenta aos sinais de deslizamentos e manter distância de estruturas vulneráveis durante ventos fortes. Em caso de tempestades com raios, é recomendável desconectar aparelhos eletrônicos da tomada e sempre acompanhar os alertas meteorológicos através de fontes confiáveis.