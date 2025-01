‘Caramelo de Peruíbe’: Defesa Civil de SP participa de resgate de cavalo preso em laje

Um cavalo foi resgatado no sábado (11) por equipes de resgate em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. O animal estava na laje de uma casa inundada pelas chuvas, no bairro Caraguava.

A dona do cavalo colocou-o na laje para protegê-lo das fortes enchentes, usando uma escada de cimento que dava acesso ao local. Porém, com a água já baixando, no sábado, a moradora não conseguiu fazer o cavalo descer.

A operação de resgate mobilizou a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) e voluntários. O salvamento foi realizado com o uso de um guindaste do Corpo de Bombeiros, que ergueu o cavalo com segurança utilizando cordas. O animal, que não precisou ser sedado, foi levado ao chão sem ferimentos e de forma rápida, em frente à casa que já estava seca.

Estado de emergência

O Governo de São Paulo homologou na sexta-feira (10) o decreto que estabelece estado de emergência no município de Peruíbe. A Defesa Civil do Estado contabiliza o total de 465 desabrigados, que estão alojados em três escolas municipais.

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado realiza o monitoramento ininterrupto da situação no município em contato direto com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Além disso, foi enviado alerta pelo modo Cell Broadcast para alertar toda a população sobre os riscos das chuvas no município.

Após solicitação da Prefeitura de Peruíbe, será encaminhada uma equipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para realização de vistorias técnicas em áreas onde ocorreram deslizamentos de terra.

A equipe da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil realizou visitas a todos os abrigos do município, orientando as equipes municipais sobre os procedimentos adequados para gestão dos locais. Além disso, coordenou, com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental, ações de salvamento das pessoas que se encontravam ilhadas em suas residências.

Envio de ajuda humanitária

A Defesa Civil do Estado e o Fundo Social de São Paulo já enviaram o total de quatro caminhões com 300 cestas básicas; 350 kits de limpeza; 350 kits de higiene; 350 kits avulsos (rodo, vassoura e água sanitária); 350 kits dormitório (colchão, travesseiro, cobertor e roupa de cama); 5 caixas de roupas (2 masculinas, 1 feminina, 2 infantis), além de brinquedos, absorventes, calçados e álcool em gel.

Disponibilização de recursos

Durante a reunião com o Prefeito, a Diretora da Defesa Civil disponibilizou recursos para o município executar serviços emergenciais. A Prefeitura se comprometeu a analisar e, caso seja necessário, irá formalizar o pedido ao Governo Estadual.