PM reforça patrulhamento na zona oeste da capital, que tem queda nos indicadores criminais

A zona oeste de São Paulo teve queda em quase todos os índices criminais nos primeiros cinco meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. As equipes responsáveis pela segurança na região, que contempla os bairros da Lapa, Perdizes, Butantã, Itaim Bibi e outros, aumentaram o policiamento em locais estratégicos e passaram a unir forças para combater a criminalidade.

Só de roubos em geral, foram registradas 9,3 mil ocorrências de janeiro a maio, uma queda de 9,6% na comparação com igual período do ano anterior. Se contabilizado somente os roubos de veículos, a redução foi ainda mais expressiva: 21%. Foram 871 boletins de ocorrências no período.

Já os crimes hediondos, como homicídio doloso e estupro de vulnerável, caíram 46,5% e 27,1% respectivamente. Os furtos, no entanto, tiveram um aumento de 3,5%.

O capitão Daniel Di Luca, responsável pelo 4° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, conta que as ações, feitas em conjunto com outros batalhões e até mesmo com a Polícia Civil, são um dos principais fatores que contribuíram para a queda no síndices criminais.

O policiamento com o uso de motocicletas também faz parte da estratégia de segurança. Além disso, toda a equipe realiza um planejamento prévio para dias de jogos e shows, uma vez que o Allianz Parque está localizado nas imediações.

“Estou há quatro anos como capitão desse batalhão e já vi muita diferença. Se formos comparar com 2010, por exemplo, quando eu era tenente aqui, o cenário era outro, com praticamente cinco ou seis roubos de veículos diários”, afirmou o capitão.

Ainda conforme Di Luca, apesar da queda nos números de ocorrências, ainda há muito o que fazer. “O objetivo é trazer, cada vez mais, a sensação de segurança para quem vive aqui. É por isso que temos unido os nossos esforços, feito reuniões e analisando as ocorrências justamente para criar estratégias de combate”, ponderou.

Outra estratégia de segurança é no reforço do policiamento nas principais vias da região. Com base nos indicadores criminais, os policiais são posicionados de acordo com horários e dias com probabilidade de ocorrências.

Mais de 900 kg de drogas foram apreendidas na região entre janeiro e maio

Também no período de janeiro a maio, as forças de segurança apreenderam mais de 900 quilos de drogas na região da zona oeste. A quantidade é 94,6% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram quase 480 quilos.

Houve, ainda, 725 veículos recuperados, 285 armas de fogo ilegais apreendidas e mais de 1,8 mil prisões e apreensões de infratores.