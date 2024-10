PM recupera motocicletas roubadas e apreende simulacros de armas

Na tarde de ontem (03), policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante patrulhamento de Força Tática, averiguaram uma denúncia sobre uma garagem localizada na Praça Cruz Vermelha, Cidade Dutra, que continha várias motocicletas de origem duvidosa.

Ao chegarem ao local, foram encontradas quatro motocicletas e duas placas. Após consulta via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi confirmado que todas as motocicletas eram produtos de roubo. A proprietária da residência autorizou a entrada da equipe, que localizou sete indivíduos no interior da casa.

Durante as buscas, foram apreendidos um simulacro de pistola dentro de uma mochila juntamente com a chave de uma motocicleta Yamaha Fazer, e outros dois simulacros sobre o guarda-roupa do filho da proprietária, que confessou utilizá-los na prática de roubos.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos ao 101º Distrito Policial, e as vítimas foram contatadas. A perícia foi acionada e a proprietária, juntamente com os indivíduos, permaneceu à disposição da Justiça.