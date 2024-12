PM que jogou homem de ponte gera crise de segurança no governo Tarcísio de Freitas

Na zona sul de São Paulo, um caso envolvendo o soldado da Polícia Militar, Luan Felipe Alves Pereira, tem gerado grande repercussão e agravado a crise de segurança na gestão de Tarcísio de Freitas. Com oito anos de corporação, Pereira já respondeu a dois Inquéritos Policiais Militares anteriores. Recentemente, ele foi filmado jogando um homem de 25 anos de uma ponte após uma perseguição, levando à solicitação de sua prisão pela Corregedoria da PM.

A gravação, feita durante a noite de domingo ou madrugada de segunda-feira, mostra quatro policiais na cena, todos pertencentes à Rocam do 24° Batalhão. No entanto, apenas Pereira foi interrogado até o momento. Ele alegou ter se desequilibrado ao tentar realizar uma revista no suspeito, uma versão que não convenceu seus superiores. Em decorrência disso, o governador pressionou por ações mais rigorosas para conter a crise de segurança.

Pereira já esteve envolvido em outros incidentes graves. Em 2019 e 2020, ele foi investigado internamente por suspeitas criminais enquanto servia em uma unidade na zona sul da capital. Um dos casos mais notáveis ocorreu no ano passado quando ele disparou contra um motoqueiro após uma tentativa de fuga. O Ministério Público considerou suas ações como legítima defesa e arquivou o processo.

O advogado de Pereira ainda não deu uma declaração oficial sobre o incidente atual. A Corregedoria solicitou informações adicionais à PM sobre os casos anteriores do soldado, mas não obteve resposta até o momento.

Este caso lança luz sobre questões críticas dentro das forças policiais e ressalta a necessidade de transparência e responsabilidade em investigações internas para assegurar justiça e confiança pública.