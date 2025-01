PM Prende Soldado Suspeito de Morte de Delator do PCC no Aeroporto de Guarulhos

Na tarde desta terça-feira (21), a Corregedoria da Polícia Militar deteve um soldado considerado um dos responsáveis pelos disparos que resultaram na morte de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, conhecido delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), no aeroporto de Guarulhos, ocorrido em novembro passado.

O indivíduo preso foi identificado como Ruan Silva Rodrigues, integrante do 20º Batalhão da Polícia Militar, 3ª Companhia. A detenção ocorreu em sua residência localizada na cidade de Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

A Polícia Civil havia elaborado uma operação para capturar Ruan na madrugada desta quarta-feira (22), porém, a ação da PM foi antecipada.

Recentemente, durante uma operação anterior, as autoridades já haviam prendido outro suspeito vinculado ao caso. O cabo Dênis Antônio Martins, 40 anos, foi detido conforme o artigo 150 do Código Penal Militar, que trata da organização de militares para a prática de violência.

A polícia acredita agora ter reunido todos os atiradores envolvidos e planeja investigar os mandantes por trás desse crime violento.

Antônio Vinicius Gritzbach foi assassinado em 8 de novembro, quando retornava de uma viagem a Alagoas. Ele foi alvejado a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, logo após deixar a área de desembarque do terminal 2. Imagens do incidente revelam que homens encapuzados desembarcaram de um veículo Volkswagen Gol preto e efetuaram os disparos contra o empresário.

Os tiros foram disparados em meio à movimentação de outros passageiros, e os agressores fugiram rapidamente após o ataque.

No momento do ataque, cinco policiais militares estavam realizando a escolta particular de Gritzbach, uma vez que ele não contava com segurança oficial.