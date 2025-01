27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano apresenta balanço de 2024

O 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano divulgou o balanço operacional de janeiro a dezembro de 2024, destacando os esforços para combater crimes patrimoniais e contra a vida, com foco especial nos delitos cometidos por criminosos em motocicletas e em crimes digitais envolvendo transferências bancárias. As ações visam proteger a população e garantir a continuidade da redução dos índices criminais na região do extremo sul da capital paulista.

Operando dia e noite para assegurar a tranquilidade dos cidadãos, a Polícia Militar empregou equipes, viaturas, e drones dedicados exclusivamente à prevenção e repressão imediata de crimes. As estratégias incluem incursões em áreas de alta incidência criminosa, bloqueios, abordagens, vistorias e fiscalizações, com ênfase em motocicletas, frequentemente utilizadas por criminosos.

Graças ao empenho e à dedicação ao longo de 2024, o batalhão registrou 851 prisões, 597 flagrantes, 532 veículos localizados e devolvidos aos proprietários, 47 armas apreendidas e a detenção de 40 menores infratores.

O comandante do 27º BPM/M, Tenente Coronel PM Carlos Marques, reafirmou o compromisso da Polícia Militar em continuar implementando ações de combate à criminalidade e proteção da população. Trabalhamos incansavelmente para maximizar os resultados operacionais e reduzir os índices criminais, mantendo uma forte presença policial em toda a região.