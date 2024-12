PM intercepta veículo usado para abastecer pontos de tráfico do Vale do Paraíba e litoral norte

A Polícia Militar prendeu um casal, na quinta-feira (5), apontado como responsável por abastecer os pontos de drogas na região do Vale do Paraíba e litoral norte do estado. Investigações ainda apontam que a dupla pertencia a uma organização criminosa. O homem possuía passagem por roubo e tráfico de drogas.

Os militares do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), com apoio da Agência de Inteligência do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), realizaram uma operação, após denúncia de tráfico de drogas, e identificaram um veículo responsável por abastecer pontos de distribuição de entorpecentes na região.

O carro foi acompanhado pelos agentes até uma casa no município de São José dos Campos. Lá, foi realizada a abordagem ao motorista, de 31 anos, e a namorada, de 24 anos. De acordo com a Polícia Militar, a residência era usada para armazenar drogas, e o casal era responsável por abastecer os pontos de tráfico da região do Vale do Paraíba e litoral norte.

Na casa, os policiais encontraram 46 quilos de cocaína armazenados em tambores escondidos em pisos falsos no chão. O casal foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.