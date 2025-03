PM implementa tecnologia avançada para respostas rápidas em emergências

A Polícia Militar de São Paulo introduziu um novo sistema tecnológico que visa otimizar o atendimento em situações de emergência, melhorando a agilidade na resposta às ocorrências. O Advanced Mobile Location (AML), instalado no Centro de Operações da PM (Copom), é uma ferramenta inovadora que permite identificar com precisão a localização de onde a vítima solicita socorro.

De acordo com o coronel Carlos Lucena, coordenador operacional da Polícia Militar, “esta tecnologia de ponta facilita o envio rápido de informações para as equipes em campo, que são responsáveis pelo atendimento imediato. Em emergências, cada segundo conta e pode fazer a diferença entre a vida e a morte”.

No ano de 2024, o Copom recebeu uma média superior a 30 mil chamadas diárias referentes a emergências na capital paulista e região metropolitana. Em muitos casos, as vítimas enfrentam dificuldades para fornecer o endereço exato durante a ligação. Com a implementação do AML, os operadores são capazes de localizar rapidamente o ponto exato da ocorrência, o que potencializa a eficiência das respostas das equipes de atendimento.

O funcionamento do sistema se baseia em celulares rastreáveis, que são amplamente utilizados pela população. Os dados necessários são coletados em tempo real por meio de redes Wi-Fi, GPS, torres de telefonia móvel e sensores do dispositivo utilizado pelo usuário.

Bastam apenas alguns segundos de chamada para que as equipes possam acessar a localização precisa da vítima. Dependendo da situação, os atendentes podem despachar imediatamente policiais ou bombeiros mais próximos do local da emergência.

É importante destacar que as informações sobre a localização da vítima são disponibilizadas exclusivamente em casos de emergência durante as ligações para os números 190 ou 193, garantindo a privacidade dos usuários em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

O coronel Lucena enfatizou que o AML representa mais um passo no alinhamento das práticas policiais aos princípios de polícia comunitária e prevenção. “Este e outros sistemas adotados pelas forças policiais demonstram o quanto temos avançado na proteção da sociedade e na eficácia dos nossos serviços”, finalizou.

Desde 2016, os profissionais que operam no Copom, considerado o maior da América Latina, utilizavam antenas de celular para identificar a origem das chamadas de emergência. Embora esse método tenha contribuído para melhorar os serviços ao longo dos anos, ele não fornecia uma localização precisa das vítimas, apenas indicava a região aproximada. Além disso, apresentava limitações significativas em áreas rurais com sinal fraco.

Com o advento do AML, as forças policiais agora têm acesso à localização exata das ligações recebidas. O sistema já é utilizado em diversos países ao redor do mundo, incluindo Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e França.