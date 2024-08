Maior Centro Operacional da PM da América Latina completa 114 anos

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) comemorou 114 anos de trabalho nesta quinta-feira (29) em cerimônia realizada na sede da unidade, na região central de São Paulo. Neste ano, até julho, os serviços 190 e 193 receberam pouco mais de 6,3 milhões de ligações.

O Copom é reconhecido por sua eficiência e compromisso com o bom atendimento e segurança da população paulista, sendo considerado o maior centro operacional da América Latina.

“É uma trajetória marcada pela inovação tecnológica, que tem se mostrado à frente ao adotar as estratégias utilizadas pelos centros de comando do mundo”, disse o comandante do Copom, coronel Carlos Henrique Lucena.

O coronel também desejou que o centro operacional “continue sendo referência em qualidade e tecnologia, sempre em busca de melhores soluções para enfrentar os desafios cotidianos”. A unidade comemorou o aniversário em 13 de julho.

Durante a solenidade foi entregue a medalha Subtenente PM Magali Garcia, em reconhecimento a personalidades civis e militares que tenham prestado serviços relevantes ao Copom. O nome da medalha é em homenagem a primeira policial vítima de covid-19.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que ganhou a honraria no ano passado, reiterou a importância do Copom para o estado: “A maior parte das inovações de políticas públicas da pasta passam pelo Copom. É a unidade mais operacional da Polícia Militar”, disse.

Dentre algumas atividades realizadas pelo Copom estão a Cabine Lilás, voltada para atender mulheres vítimas de violência doméstica, o projeto piloto das tornozeleiras eletrônicas, o acompanhamento das imagens geradas pelas câmeras corporais nos uniformes dos policiais, além de atendimentos rotineiros e de salvamentos pelo 190.

“As pessoas ligam no 190 e, talvez no pior momento da vida delas, são vocês que estão lá para acolhe-las”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo de Freitas, que ressaltou o trabalho de quem está na unidade.

O centro operacional também tem o programa Copom Captura, que somente neste ano, recapturou 1,3 mil foragidos da Justiça, contribuindo para a redução dos índices criminais no estado.