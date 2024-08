PM impede roubo a residência e liberta pai e filho de cárcere na zona leste de São Paulo

Um roubo a residência foi impedido pela rápida ação da Polícia Militar na madrugada deste domingo (5) no bairro Vila Ré, na zona leste de São Paulo. Os suspeitos entraram armados na casa e fizeram pai e filho de reféns enquanto subtraia dinheiro e objetos de valor. Seis homens, entre 23 e 39 anos, foram presos em flagrante.

A PM foi acionada por um vizinho que escutou um barulho e percebeu que a casa ao lado estava sendo invadida. Uma das vítimas, um homem de 49 anos, foi rendido pelos assaltantes quando voltava do trabalho. De imediato, os agentes foram até o local e perceberam que a casa estava aberta e tinha dois veículos com vidros escuros estacionados próximo do imóvel.

Na sala, um dos suspeitos apareceu com um adolescente. Foi necessário a intervenção do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) para realizar a negociação com os assaltantes para a liberação das vítimas. Após 40 minutos de conversa, os quatro suspeitos que estavam na casa se entregaram. Além do filho, o pai foi libertado sem lesões graves.

Uma outra equipe policial ficou do lado de fora da casa e realizou a abordagem aos dois veículos suspeitos. Os motoristas de cada carro se entregaram e confessaram a participação no crime. Dentro dos automóveis foram encontrados equipamentos iguais aos utilizados pelo grupo que invadiu a casa como luvas, máscaras e colete balístico.

Os carros passaram por perícia. A polícia também apreendeu seis celulares, oito perfumes, dois relógios, diversas bijuterias e R$2,7 mil, que já estavam separados em mochilas para serem levados. Um dos integrantes do bando, de 23 anos, era foragido da Justiça.

O caso foi registrado como roubo a residência e captura de procurado no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa). O delegado solicitou a prisão preventiva do bando.