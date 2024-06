PM frustra roubo, liberta refém e prende quatro criminosos no Jardins

Policiais militares do 23° Batalhão de Polícia Militar (23° BPM/M), com apoio de equipes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), prenderam quatro criminosos por tentativa de roubo a uma residência na manhã deste sábado (29), na rua Groenlândia, zona oeste da capital.

A PM foi acionada e prendeu três criminosos no local. O quarto fez o morador refém e se recusava a sair do imóvel. Equipes do Gate negociaram a rendição do criminoso e conseguiram libertar o refém, que não ficou ferido.

Duas armas de fogo usadas pelo bando e um veículo com placas adulteradas foram apreendidos.

Todos os suspeitos foram encaminhados ao 15° DP, onde permaneceram à disposição da Justiça.