PM frustra roubo a farmácia na zona sul de São Paulo, prende três e apreende adolescente

Um trio, com idades entre 24 e 37 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira (5), após um roubo a uma farmácia em Moema, na zona sul da capital paulista. Na ação, uma adolescente foi apreendida.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das equipes da PM prendeu dois suspeitos que aguardavam o restante dos criminosos do lado de fora. Os outros policiais detiveram a dupla que estava dentro da farmácia.

Com eles, foram encontrados mais de 70 caixas de medicamentos, avaliados em mais de R$ 60 mil, R$ 3,7 mil em espécie e um celular furtado. Um dos envolvidos era procurado pela Justiça. O bando também é investigado por outro assalto a uma farmácia que aconteceu no final do mês passado na mesma região.

Todos foram presos em flagrante e a menor foi apreendida e encaminhada à Fundação Casa. O caso foi registrado como roubo e ato infracional de roubo a estabelecimento comercial, captura de procurado, localização/apreensão de veículo, corrupção de menor e receptação no 27° Distrito Policial (Campo Belo).