PM fecha fábrica de falsificação de bebidas e prende 17 suspeitos na Grande SP

A Polícia Militar fechou, na quinta-feira (13), uma fábrica clandestina usada para falsificar cervejas em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Ao todo, 17 suspeitos foram presos, com idades entre 19 a 47 anos, além de um adolescente, de 17, envolvido no crime, que foi apreendido.

Os militares foram ao endereço, no bairro Jardim Éden, após uma denúncia. Os suspeitos realizavam o transbordo da carga quando foram abordados pela equipe.

Dois criminosos conseguiram fugir. Um deles abordou um motociclista e escapou para uma área de mata. Logo depois, ele foi localizado e preso próximo a uma residência. No local, duas espingardas e 10 munições foram apreendidas.

Os policiais realizaram uma varredura nos arredores e identificaram que os suspeitos desembarcariam as cervejas em uma fábrica clandestina. Eles eram responsáveis pela reposição, recebimento, entrega e falsificação das bebidas.

Ao todo, 690 engradados, com 24 garrafas em cada, foram encontradas, além de caixas com rótulos e tampas e sete máquinas usadas para lacrar as bebidas.

A quadrilha foi encaminhada à delegacia e, posteriormente, à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça. O adolescente foi ouvido e liberado, mas deverá comparecer à Vara da Infância e Juventude para as providências judiciais necessárias.

O caso foi registrado como adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, ato infracional (em razão do menor), constrangimento ilegal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido na Delegacia de Itapecerica da Serra.