PF desmantela quadrilha de furtos a apartamentos em São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Federal (PF) desencadeou a Operação Recovery, focando em uma organização criminosa que atuava na prática de furtos a apartamentos na cidade de São Paulo. Durante a operação, cinco mandados de prisão preventiva foram cumpridos, conforme determinação da Justiça Federal.

As investigações tiveram início após o furto de bens pertencentes à União, que estavam armazenados em um dos apartamentos alvo do grupo criminoso. A PF revelou que os suspeitos utilizavam plataformas digitais de aluguel e apresentavam documentos falsificados para obter acesso aos condomínios residenciais. Uma vez dentro, eles identificavam apartamentos desocupados e, durante a ausência dos moradores, arrombavam as portas para roubar itens de valor.

Os dados coletados durante a investigação indicam que, em um curto período de um mês, os envolvidos conseguiram alugar pelo menos quatro imóveis com o intuito de executar seus crimes. As autoridades agora se concentram em descobrir se há outros integrantes da quadrilha e se as atividades delituosas ocorreram em outras áreas além da capital paulista.

Os indivíduos presos enfrentam acusações de furto qualificado, associação criminosa e uso de documentos falsos, com possíveis penas severas previstas pela legislação brasileira.