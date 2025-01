Deic prende 9 e desarticula esquema de falsificação de cervejas em São Paulo

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu nove suspeitos de falsificar produção de cerveja, na terça-feira (28). Os criminosos operavam seis lojas usadas para falsificar as embalagens e comercializar os produtos com rótulos que substituíam os originais.

As equipes da 1ª Delegacia de Investigações sobre Propriedade Imaterial cumpriram mandados de busca e apreensão. Um na capital, sete no município de Rio das Pedras, região de Piracicaba, e um em Limeira.

As investigações levaram os agentes a descobrirem o esquema, que operava na região leste da capital. Os suspeitos estavam envolvidos na falsificação das cervejas. Eles removiam os rótulos e tampas originais dos produtos mais baratos e trocavam por de outras marcas. Mais de 14 milhões foram apreendidas. Ao todo mais de 350 mil garrafas foram apreendidas, além de cinco prensas e celulares dos suspeitos.

O bando foi detido e o caso foi registrado na 1ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG). Eles responderão por associação criminosa, crime contra a propriedade industrial, contra as relações de consumo e contra a saúde pública.