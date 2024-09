PM encontra menor com tijolos de maconha escondidos em ônibus no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária encontrou 14 quilos de maconha dentro de uma mala, que estava no bagageiro de um ônibus de viagem, no domingo (15), em Itu, região de Sorocaba, interior de São Paulo. A droga pertencia a um adolescente de 17 anos, que foi apreendido. Segundo os PMs, ele já foi detido anteriormente por ato infracional de tráfico de drogas.

Durante operação de combate ao tráfico, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizavam patrulhamento na rodovia Castello Branco, fiscalizando veículos que poderiam ser usados para o transporte de drogas e armas.

No km 74, a equipe abordou um ônibus, que saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino a cidade de São Paulo. Durante a vistoria, enquanto conversavam com os passageiros, os policiais notaram que o menor demonstrou nervosismo.

Ao verificar a bagagem do suspeito, foram encontrados 23 tijolos de maconha, todos embalados e prontos para comercialização.

Conforme os militares, o adolescente levaria a droga até o terminal da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. Ainda segundo a polícia, o suspeito foi apreendido em maio deste ano com drogas.

O menor foi encaminhado ao Distrito Policial de Itu e ficou à disposição da Justiça. O caso foi registrado como ato infracional de tráfico internacional de drogas.