PM encontra mais de 10 mil porções de drogas em ‘casa bomba’ na zona norte de SP

A Polícia Militar fechou uma “casa bomba” que funcionava na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Traficantes usavam o imóvel para armazenar mais de 10 mil porções de drogas.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo no bairro na segunda-feira (4) quando notaram dois suspeitos em frente a uma casa abandonada.

Ao perceberem que estavam sendo observados, os homens fugiram. A equipe se aproximou do imóvel, que estava com as portas abertas, e observou diversos objetos quebrados. Diante da suspeita, iniciaram a vistoria.

Durante as buscas, os agentes identificaram um fundo falso de madeira no teto. Ao remover a placa, eles tiveram acesso ao segundo pavimento da casa, onde encontraram 5,6 mil pinos com cocaína, 2,5 mil pedras de crack, 2 mil porções de maconha e 81 de ketamina.

As investigações prosseguem para identificar a origem, o destino e os envolvidos com o tráfico na região. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto no 13º Distrito Policial (Casa Verde).