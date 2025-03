PM encontra drogas, dinheiro e materiais em imóvel usado como ‘administração do tráfico’

A Polícia Militar encontrou mais de 750 porções de drogas, além de R$ 730 em espécie, balanças de precisão, máquina de contar de dinheiro e celulares em um imóvel usado como “administração do tráfico”, no Capão Redondo, zona sul da capital paulista, na quinta-feira (20).

As equipes estavam em patrulhamento, quando avistaram dois homens em frente a uma casa dentro de uma viela conhecida como ponto de tráfico na região. Diante da suspeita, a abordagem foi realizada.

Os suspeitos acompanharam os policiais na vistoria ao imóvel, juntamente com uma mulher que foi encontrada no local. Em determinado momento, as equipes acharam diversos sacos de carvão, onde foram localizadas as porções de drogas, entre maconha e cocaína, já embaladas para a venda. Foram apreendidos também dinheiro e uma máquina utilizada para contar os valores.

Um dos suspeitos detido foi apontado como o “gerente” do tráfico na região, sendo o responsável por administrar o dinheiro obtido com o crime.

Os três envolvidos foram encaminhados ao 47° Distrito Policial, no Capão Redondo, onde permaneceram presos por tráfico de drogas.